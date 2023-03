Moviola Friburgo-Juve | l’episodio chiave del match

(Di giovedì 16 marzo 2023)arbitraledelvalido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/23:delladeltravalido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Serdar Gözübüyük.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Friburgo-Juve diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del mat… - infoitsport : Friburgo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - infoitsport : Moviola Juve-Friburgo, il CorSport: giusto annullare il gol solo se… - infoitsport : Moviola Juve-Friburgo: tutti gli episodi - infoitsport : Juve-Friburgo, moviola CorSport: 'Sidiropoulos da 5,5: dubbi su due gol annullati' -

L'episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/23:- Juve L'episodio chiave delladel match trae Juve valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Serdar Gözübüyük. ...... il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Europa - Park,e Juve si ...... con gli episodi dae i voti. La sfida della domenica sera oppone bianconeri e blucerchiati . La Juve ha vinto contro ilin Europa League e, con la penalizzazione di - 15, è ottava ...

Moviola Friburgo Juve: tutti gli episodi dubbi del match Juventus News 24

E' Gözübüyük a fischiare l'inizio di Friburgo-Juve all'Europa Park. Di seguito la designazione completa e la diretta con tutti gli episodi: ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/23: moviola Friburgo-Juve L’episodio chiave della moviola del match tra Friburgo e Juve valido ...