Morto improvvisamente Danny Lemoi | influencer no-vax Assunse ivermectina

(Di giovedì 16 marzo 2023), unamericano noto per diffondere teorie infondate sui vaccini e sui tumori, è. Era un sostenitore dell'veterinaria come trattamento alternativo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... doomboy : - why_not54 : RT @lvogruppo: ??????????????????????????? CHIEDIAMO MASSIMA CONDIVISIONE ..... È scomparso improvvisamente il personal trainer Claudio Rais. Il calvari… - alcarboni : Se fosse stato un sostenitore dei vaccini, i #novax avrebbero commentato #NessunaCorrelazione - eraklede : RT @lvogruppo: ??????????????????????????? CHIEDIAMO MASSIMA CONDIVISIONE ..... È scomparso improvvisamente il personal trainer Claudio Rais. Il calvari… - nadiafrancy : RT @lvogruppo: ??????????????????????????? CHIEDIAMO MASSIMA CONDIVISIONE ..... È scomparso improvvisamente il personal trainer Claudio Rais. Il calvari… -

... l'uomoin un incidente in scooter martedì sera a Cadelbosco sotto, per stabilire se sia ... Il 43enne stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa quandoin via Marconi ha ...Un uomo di circa 80 anni, infatti, è stato colpitoda un malore ed èdavanti ai passanti, i quali hanno cercato invano di aiutarlo. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del ...Sarebbe deceduto, probabilmente a seguito di un infarto. Napoli, èGianni Iodice: il noto oncologo del Pascale 'Oggi ci ha lasciatiun collega ma al contempo un ...

Marcello muore improvvisamente a Shanghai, l'appello della mamma: Chi sa qualcosa mi contatti Fanpage.it

Forse un malore improvviso. La morte di Brau ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità locale, dove era stimato e benvoluto. Ancora una vita spezzata sulle strade della Sardegna.È morto improvvisamente Danny Lemoi, influencer molto seguito su Telegram. I fatti riportati dal Mirror. Lemoi, 50 anni, proveniente dal Rhode Island (States), era noto ai più per diffondere sui ...