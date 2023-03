Moro: Fontana, 'mai dimenticare orrori anni di piombo' (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Nel 45/mo anniversario del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, la Camera dei deputati ha deposto una corona di fiori in Via Fani a Roma. In quella terribile giornata del 16 marzo 1978 si consumò una strage che lasciò cicatrici profonde nella storia del nostro Paese. Unitamente a una preghiera per le vittime, onoriamone la memoria. Non dimentichiamo mai gli orrori del terrorismo e degli anni di piombo per continuare a difendere i valori della democrazia e della libertà". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Nel 45/moversario del rapimento di Aldoda parte delle Brigate Rosse, la Camera dei deputati ha deposto una corona di fiori in Via Fani a Roma. In quella terribile giornata del 16 marzo 1978 si consumò una strage che lasciò cicatrici profonde nella storia del nostro Paese. Unitamente a una preghiera per le vittime, onoriamone la memoria. Non dimentichiamo mai glidel terrorismo e deglidiper continuare a difendere i valori della democrazia e della libertà". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PremioCalvino : Siamo lieti di annunciarvi che la Cerimonia di Premiazione della XXXVI edizione del Premio Calvino si terrà martedì… - LucioniTania : @ElisabettaGall7 Per dirne un paio...brigate rosse, rapimento Moro, piazza Fontana...cosi per dire dalla gierra in poi... - ilFattoMolfetta : GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE DEI DISTURBI ALIMENTARI, LA FONTANA DI PIAZZA MORO SI TINGE DI VIOLA - argolucio : @ASlash88 la violenza di strada e gli scontri esistevano anche prima del terrorismo, nero e rosso. Quando si cominc… - quilloenri : RT @Erinna002: Fontana del moro, dove storia e arte si confondono creando un luogo di seducente bellezza Roma . -