Montepremi Grande Fratello Vip: ecco quanto guadagna il vincitore (Di giovedì 16 marzo 2023) Grande la curiosità dei telespettatori sul Montepremi che viene riconosciuto al vincitore del Grande Fratello vip. E anche quest'anno c'è Grande interesse sul cachet che verrà assegnato al gieffino che trionferà in questa settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. A quanto ammonta il premio in denaro? Andiamo a scoprirlo insieme… A quanto ammonta il Montepremi destinato al vincitore La vincita è in gettoni d'oro e la metà della somma dovrà, come di consueto, essere devoluta in beneficienza ad associazioni o ad onlus a scelta del concorrente che si aggiudicherà il primo posto nel reality show. Il Montepremi complessivo ammonta a 100mila euro, ma solo la metà finirà nelle tasche del ...

