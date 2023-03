Montagna sempre più pericolosa | 504 le vittime nel 2022 

Leggi su agi

(Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha reso noto il rapporto dell'attività di soccorso riferita al 2022. In sensibile rialzo è il dato dei decessi avvenuti in ambiente montano, +13,5% rispetto all'anno precedente per un totale di 504. In aumento anche le missioni di soccorso, +9,8% per un totale di 10.367. Le persone soccorse sono state 10.125 e quelle ferite 5.823. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che sul territorio nazionale opera con 7.000 operatori altamente specializzati, effettua soccorsi tecnici e sanitari in ambiente montano, in grotta e in ambienti impervi.Tra i fattori che portano a richiedere l'intervento, caduta/scivolata (45,9% degli interventi), incapacità durante l'attività svolta (26,3%) e malore (13,7%). Solo il 3,7% sono stati i soccorsi dovuti al maltempo. Le attività maggiormente coinvolte e cause ...