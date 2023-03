Monk: in arrivo un film sequel per Peacock con Tony Shalhoub e gli altri membri del cast (Di giovedì 16 marzo 2023) Sembra proprio che la storia del Detective Monk non sia ancora giunta al capolinea: un nuovo film, prodotto per Peacock metterà ancora a dura prova le sue capacità investigative. Detective Monk, la serie tv di creata da Andy Breckman e interpretata da Tony Shalhoub, si prepara a tornare con un film sequel, che fungerà anche da reunion, per Peacoc. Le informazioni sulla pellicola sono state condivise da Variety, anticipando il ritorno sia dei creatori originali sia dei membri del cast. A quanto pare Tony Shalhoub (non è la prima volta che riprende questo ruolo), a distanza di tempo, tornerà a vestire i panni di Adrian Monk, il detective consulente che soffre di un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023) Sembra proprio che la storia del Detectivenon sia ancora giunta al capolinea: un nuovo, prodotto permetterà ancora a dura prova le sue capacità investigative. Detective, la serie tv di creata da Andy Breckman e interpretata da, si prepara a tornare con un, che fungerà anche da reunion, per Peacoc. Le informazioni sulla pellicola sono state condivise da Variety, anticipando il ritorno sia dei creatori originali sia deidel. A quanto pare(non è la prima volta che riprende questo ruolo), a distanza di tempo, tornerà a vestire i panni di Adrian, il detective consulente che soffre di un ...

