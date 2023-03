Mondiali Elite di Pugilato Femminile, l’Italia apre con due nette vittorie (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuova Delhi – Si apre con due vittorie per le Azzurre il Mondiale di Pugilato in India. Nella competizione Elite in svolgimento fino al 26 marzo, sono salite sul ring e all’esordio in calendario Sirine Charaabi e Olena Savchuk. La prima ha vinto nettamente per 5 a 0 sull’avversaria Kamarudin nel peso dei 52 kg, mentre la seconda ha superato il match ai danni di Rosil al secondo round nei 54 kg. Avversarie entrambe di Singapore. Sono oltrte 300 le atlete partecipanti e da tutto il mondo e domani salgono sul ring le altre Azzurre. Di seguito il programma come riportato dal sito ufficiale della Federpugilistica 17/3 16° 60 Kg Mesiano vs Yang CHN RING B H 10.15 18/3 16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB RING A H 13.30 16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA RING A H 15.45 16° 54 Kg Savchuk vs Zekic SRB RING A H 15.15 19/3 16° 57 Kg ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuova Delhi – Sicon dueper le Azzurre il Mondiale diin India. Nella competizionein svolgimento fino al 26 marzo, sono salite sul ring e all’esordio in calendario Sirine Charaabi e Olena Savchuk. La prima ha vinto nettamente per 5 a 0 sull’avversaria Kamarudin nel peso dei 52 kg, mentre la seconda ha superato il match ai danni di Rosil al secondo round nei 54 kg. Avversarie entrambe di Singapore. Sono oltrte 300 le atlete partecipanti e da tutto il mondo e domani salgono sul ring le altre Azzurre. Di seguito il programma come riportato dal sito ufficiale della Federpugilistica 17/3 16° 60 Kg Mesiano vs Yang CHN RING B H 10.15 18/3 16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB RING A H 13.30 16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA RING A H 15.45 16° 54 Kg Savchuk vs Zekic SRB RING A H 15.15 19/3 16° 57 Kg ...

