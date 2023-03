Monaco-Virtus Bologna | Eurolega | programma e diretta tv

(Di giovedì 16 marzo 2023) La ventinovesima giornata didi basket propone un interessantissimo. La vittoria per 74-96 contro l’ALBA Berlino porta gli uomini di coach Sergio Scariolo ad un record di 13-15 e l’ultimo posto disponibile per i playoff a sole due lunghezze. L’avversaria di turno sarà ildi coach Sasha Obradovic (record 18-10) reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima contro il Baskonia per 93-102. Il momento delle due squadre (Photo credits: ASBasket Twitter)Con l’assenza di Mike James per un infortunio alla caviglia, sarà Elie Okobo a dirigere le operazioni. Al suo fianco un Jordan Loyd cercherà di impensierire la difesa avversaria con la sua capacità di realizzazione. Yakuba Ouattara fungerà da collante tra le due metà campo spaziando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1000Cuori : ?? Virtus - Da Monaco a Milano come Berlino e Venezia, sai come si fa ?? - VuNereBologna : ?? #GameDay ???? 29ª Giornata EuroLega ?? AS Monaco-Virtus Bologna ??? Salle Gaston Medecin ???? ? 19:00 ?? Sky Sport Aren… - news_bologna : GAMEDAY: OGGI MONACO-VIRTUS - Fresatura_Bo : GAMEDAY: OGGI MONACO-VIRTUS - BasketMagazine : New post: BM DA EUROLEAGUE / IL PUNTO VIRTUS – OBIETTIVO SBANCARE MONACO, MA I FRANCESI SONO TOSTI E FIN QUI HANNO… -

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tvBologna , sfida valida come ventinovesima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . Trasferta molto complicata per gli uomini di coach Scariolo, che si spostano in Francia per ......00 West Ham - AEK Larnaka 21:00 AZ - Lazio 21:00 Nizza - Sheriff 21:00 Villarreal - RSC Anderlecht BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Partizan 19:00Bologna 19:00 algiris - ...senza James, sospeso dal club monegasco , ma con dalle sua una squadra di altissimo livello e che ha confermato di meritarsi un posto tra le prime otto. In, con la squadra e lo staff ...

GAMEDAY: OGGI MONACO-VIRTUS – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA E PROVINCIA Bologna Basket

Questa sera per esempio, la sfida con Monaco, sarà si una partita da vincere, come tutte per la Virtus, ma per i monegaschi c’è la pressione di dover aggiungere una vittoria per rimanere tra le prime ...Alessandro Pajola e Tornike Shengelia sono abili (fino a un certo punto) e arruolati da coach Scariolo per la palla a due di stasera, alle ore 19:00, alla Salle Gaston Medecin di Fontveille dove la ...