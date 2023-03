Molte Fedi nella Bassa Bergamasca si chiude parlando di inclusione (Di giovedì 16 marzo 2023) Treviglio. Dopo aver solcato la strada della musica, dell’abitare generativo e della giustizia riparativa Molte Fedi nella Bassa Bergamasca si chiuderà parlando di inclusione. Venerdì 17 marzo alle 20.45 allo spazio HUB TNT in piazza Garibaldi a Treviglio l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri con Antonietta Santi per la cooperativa Insieme, Laura Adobati per la cooperativa Berakah e Rossella Brambilla del ristorante Mate di Treviglio. “È stato un percorso bello e variegato quello a cui abbiamo dato vita con Molte Fedi nei territori – ammette Alberto Trevisan, referente del progetto-. Dopo essere stati a Lurano, Castel Rozzone, ed Arcene abbiamo deciso di chiudere a Treviglio dando voce ad alcune ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 marzo 2023) Treviglio. Dopo aver solcato la strada della musica, dell’abitare generativo e della giustizia riparativasiràdi. Venerdì 17 marzo alle 20.45 allo spazio HUB TNT in piazza Garibaldi a Treviglio l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri con Antonietta Santi per la cooperativa Insieme, Laura Adobati per la cooperativa Berakah e Rossella Brambilla del ristorante Mate di Treviglio. “È stato un percorso bello e variegato quello a cui abbiamo dato vita connei territori – ammette Alberto Trevisan, referente del progetto-. Dopo essere stati a Lurano, Castel Rozzone, ed Arcene abbiamo deciso dire a Treviglio dando voce ad alcune ...

