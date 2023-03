Mobilità urbana, 1 su 4 pronto a lasciare l’auto per mezzi efficienti (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Un cittadino su quattro pronto ad abbandonare l’auto privata per i mezzi pubblici, se comodi e puntuali. E’ uno dei risultati del sondaggio Ipsos-Legambiente ‘Tipi mobili nelle città italiane’, promosso in collaborazione con Unrae, nell’ambito della Clean Cities Campaign. L’indagine ha analizzato le abitudini di Mobilità su scala nazionale con un focus sulle grandi città di Roma, Napoli, Firenze, Milano e Torino. Dai risultati emerge, in sintesi, che i comportamenti degli italiani sulla Mobilità sono molto variegati e segmentati e ognuno di essi richiede una risposta diversa. In particolare, una fetta consistente del campione nazionale, il 23%, è rappresentato dagli ‘aperti al pubblico’, ovvero da coloro che userebbero di più i mezzi pubblici e condivisi a fronte di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Un cittadino su quattroad abbandonareprivata per ipubblici, se comodi e puntuali. E’ uno dei risultati del sondaggio Ipsos-Legambiente ‘Tipi mobili nelle città italiane’, promosso in collaborazione con Unrae, nell’ambito della Clean Cities Campaign. L’indagine ha analizzato le abitudini disu scala nazionale con un focus sulle grandi città di Roma, Napoli, Firenze, Milano e Torino. Dai risultati emerge, in sintesi, che i comportamenti degli italiani sullasono molto variegati e segmentati e ognuno di essi richiede una risposta diversa. In particolare, una fetta consistente del campione nazionale, il 23%, è rappresentato dagli ‘aperti al pubblico’, ovvero da coloro che userebbero di più ipubblici e condivisi a fronte di un ...

