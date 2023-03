Mobilità docenti 2023, cosa si intende per prima preferenza in caso di precedenza (Di giovedì 16 marzo 2023) Nelle domande di trasferimento gli aspiranti, che ne sono in possesso, devono indicare l'eventuale precedenza di cui beneficiano e, conseguentemente, inserire come prima preferenza quella prevista dal CCNI. cosa si intende per prima preferenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 marzo 2023) Nelle domande di trasferimento gli aspiranti, che ne sono in possesso, devono indicare l'eventualedi cui beneficiano e, conseguentemente, inserire comequella prevista dal CCNI.siper. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, cosa si intende per prima preferenza in caso di precedenza - infodocenti : Punteggio aggiuntivo di 10 punti: quando lo si matura e quando lo si perde #mobilità #punteggiobonus #docenti - ricorio9 : RT @G_Valditara: Vogliamo rafforzare la nuova programmazione #Erasmus per incrementare la mobilità di studenti e docenti in tutta Europa. L… - 51rolando : RT @G_Valditara: Vogliamo rafforzare la nuova programmazione #Erasmus per incrementare la mobilità di studenti e docenti in tutta Europa. L… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023/24, compilare la domanda senza commettere errori. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capito… -