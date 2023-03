Minsait Italia: introduzione alla 'platformization' (Di giovedì 16 marzo 2023) Un nuovo modo per gestire i rapporti con i clienti, le operations, le strutture organizzative e soprattutto i modelli di business. La grande rivoluzione della platformization è arrivata: i nuovi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Un nuovo modo per gestire i rapporti con i clienti, le operations, le strutture organizzative e soprattutto i modelli di business. La grande rivoluzione dellaè arrivata: i nuovi ...

Minsait Italia: introduzione alla 'platformization' A presentarci questo modello è Massimiliano Marinacci, Managing Director of ERP di Minsait Italia, una delle aziende leader nel settore della Digital Transformation e delle Information Technologies: "... Fiducia dei consumatori: cinque modi per riconquistarla In questo articolo di Erminio Polito, Direttore Energy & Utilities, Telco & Media di Minsait in Italia vengono identificate le cinque priorità che le utilities devono considerare per riappropriarsi della fiducia dei consumatori, dopo un periodo di forte incertezza e instabilità. Il ... Utilities: cinque azioni per ristabilire la fiducia dei consumatori Erminio Polito, direttore Energy & Utilities, Telco & Media di Minsait in Italia, illustra le cinque iniziative che le aziende italiane del settore utility dovrebbero rendere prioritarie utilizzando tecnologie e strumenti digitali sempre più disponibili Il costo ...