Minori | Malpezzi | ' destra reazionaria restringe diritti e colpisce bambini'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Questa destra non vuole affrontare la realtà anche a costo di ledere il principio dell'interesse superiore del minore, e di colpire i diritti dei bambini. La verità è che questa destra reazionaria restringe i diritti delle persone e da ieri anche dei Minori". Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, in un'intervista al 'Corriere della sera', commentando la bocciatura del regolamento Ue e lo stop del Viminale alla trascrizione dei bambini nati all'estero negli uffici anagrafici dei Comuni. "Siamo sorpresi -aggiunge l'esponente Dem- che la destra ci voglia far sedere con Polonia ed ..."

