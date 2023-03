Minori | ass Luca Coscioni | ' sindaci continuino trascrizioni | noi lavoreremo per tutela diritti'

(Di giovedì 16 marzo 2023) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - "L'associazioneaderisce al presidio di sabato a Milano, perché le scelte politiche di questo governo vogliono attaccare idi tutti i figli e le figlie in particolare delle famiglie omogenitoriali, come dimostrano lo stop alledei certificati di nascita imposto dal ministero dell'Interno e il parere negativo al regolamento Ue sul riconoscimento del certificato di filiazione, senza tralasciare le norme proposte in materia di famiglia depositate in questi mesi". Lo scrive in una nota l'associazione. "Il governo -si legge nella nota- ha fatto una scelta politica molto grave, decidendo consapevolmente di lasciare privi dimilioni di bambini. Una scelta che non solo viola i ...

Milano, 16 mar. (Adnkronos) – "L'associazione Luca Coscioni aderisce al presidio ... Una scelta che non solo viola i diritti dei minori e mette in atto discriminazioni tra i genitori in base al loro ...