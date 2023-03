Milly Carlucci | chi sono i figli Angelica e Patrick | “Sono felice per loro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 marzo 2023)e Angelo Donatisposati dal 1985: ilfelicissimo matrimonio è stato arricchito anche dalla nascita dei, che oggitornati a vivere in Italia.Donati,a die suo marito Angelo, è Presidente dell’Associazione Nazionale dei giovani costruttori. Mentre, invece, ha lasciato Londra per lavorare nell’azienda di suo padre, a Roma. Ecco le parole dellamamma:molto in gamba eche abbiano trovato la propria ...