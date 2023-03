Miley Cyrus | il nuovo album “Endless Summer Vacation”

(Di giovedì 16 marzo 2023)torna con il”, uscito il 10 marzo in fisico e in digitale. Il grande ritorno della superstar multiplatino tra le più influenti della scena pop mondiale. È l’ottavodi inediti per la cantante statunitense, all’interno è presente anche la hit mondiale certificata platino in Italia e con oltre mezzo miliardo di streaming: “Flowers”, dedicata all’ex marito Liam Hemsworth, una rivincita per tutte quelle donne che hanno aspettato qualcuno che le amasse, dimenticando il potere del self-love.ci insegna che ci possiamo amare più di quanto può fare un’altra persona, comprarci dei fiori da soli senza alcun compresso di nessun tipo tanto meno una relazione....

Dopo l'enorme successo del singolo Flowers ,venerdì scorso ha pubblicato il suo nuovo album Endless Summer Vacation . Il disco è balzato al primo posto in molti paesi al mondo, ma le copie vendute in USA potrebbero non bastare alla ...... recita: 'Violet chemistry' e in molti pensano sia un chiaro riferimento a uno dei nuovi brani diche si intitola proprio così. La canzone parla di amore nei confronti di un partner ma ...In o Out La parola alle passerelle PE23 Quando si parla del mix&match vestiti pantaloni è naturale ripensare ai look delle giovani celebrity anni 2000 comeo Ashley Tisdale. Partendo da ...

Perché Miley Cyrus parla ora l'amore tossico con Liam Hemsworth Cosmopolitan

