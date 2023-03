Miley Cyrus | ecco quanto venderà al debutto il nuovo album Endless Summer Vacation

Leggi su biccy

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo l’enorme successo del singolo Flowers,venerdì scorso ha pubblicato il suo. Il disco è balzato al primo posto in molti paesi al mondo, ma le copie vendute in USA potrebbero non bastare alla popstar per garantirle la numero uno anche nella Billboard HOT100. Stando alle stime di Hits Daily Doublenella sua prima settimanacirca 112.000 copie (115/130.000 secondo Billboard). Numeri più che discreti considerando il periodo, anche se visto l’andamento di Flowers ci si aspettava qualcosa di più. SopraCuyrus ci sono le Twice che dovrebbero vendere circa 150.000 copie di Ready To Be e Morgan Wallen con ...