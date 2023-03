Milano-Sanremo 2023 | Peter Sagan | “Corsa speciale | se vinco mi ritiro subito!”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Manca sempre meno all’edizionedella, una delle corse più attesa dell’intera stagione ciclistica, in programma il prossimo sabato 18 marzo; un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati, che avranno la possibilità di vedere all’opera i corridori in una gara a dir poco storica e affascinante. Tra questi, vi sarà anche, come noto ormai prossimo al(almeno per quel che riguarda le corse del WorldTour): lo slovacco farà di tutto per provare a vincere unache, per quanto sia affine alle sue caratteristiche, per il momento non è riuscito a conquistare. L’obiettivo non può che essere quello, ancor di più trattandosi della sua ultima volta. Ecco le dichiarazioni del corridore della TotalEnergies, in vista ...

Sette comuni attraversati per circa 60 chilometri pianeggianti senza alcuna difficoltà per la carovana della Milano-Sanremo che domenica passerà dalla provincia di Alessandria con destinazione Liguria ...Julian Alaphilippe va all’assalto della sua seconda Milano-Sanremo, dopo l’edizione vinta nel 2019: è una corsa congeniale al due volte campione del mondo, che è salito sul podio in Liguria nel 2017 ...