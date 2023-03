Milano-Sanremo 2023: la startlist e chi parteciperà. Presenti Ganna, van Aert, van der Poel e Pogacar (Di giovedì 16 marzo 2023) Tutto pronto per la Classicissima di Primavera. Sabato va in scena l’attesa Milano-Sanremo, prima Monumento della stagione, primo appuntamento decisivo per il ciclismo su strada. Al via tante delle star, soprattutto per quanto riguarda le corse di un giorno: da Wout van Aert a Mathieu van der Poel passando per Julian Alaphilippe. Il favorito numero uno però è Tadej Pogacar, che cerca il colpaccio. In casa Italia spazio a Filippo Ganna che vuole testarsi in una corsa simile da capitano. Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti in aggiornamento. startlist Milano-Sanremo 2023 AG2R CITROEN ?COSNEFROY Benoit NAESEN Lawrence NAESEN Oliver SCHÄR Michael VAN AVERMAET Greg VENDRAME ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Tutto pronto per la Classicissima di Primavera. Sabato va in scena l’attesa, prima Monumento della stagione, primo appuntamento decisivo per il ciclismo su strada. Al via tante delle star, soprattutto per quanto riguarda le corse di un giorno: da Wout vana Mathieu van derpassando per Julian Alaphilippe. Il favorito numero uno però è Tadej, che cerca il colpaccio. In casa Italia spazio a Filippoche vuole testarsi in una corsa simile da capitano. Andiamo a scoprire lacon l’elenco dei partecipanti in aggiornamento.AG2R CITROEN ?COSNEFROY Benoit NAESEN Lawrence NAESEN Oliver SCHÄR Michael VAN AVERMAET Greg VENDRAME ...

