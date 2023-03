Milano-Sanremo 2023: cosa aspettarsi dagli italiani. Ganna possibile outsider, tanti “attori non protagonisti” (Di giovedì 16 marzo 2023) Mancano ormai meno di 48 ore alla Milano-Sanremo 2023, prima Classica Monumento della stagione e primo vero grande appuntamento dell’annata del ciclismo su strada. In una corsa dall’esito incerto, che offre una chance a chiunque abbia le gambe ed il coraggio per provarci, sono tantissimi i corridori che partono con il sogno di attraversare il traguardo di Via Roma a braccia alzate. cosa aspettarsi dai corridori italiani in uno degli appuntamenti più prestigiosi che si svolge nella nostra penisola? È bene chiarire da subito: non ci sono azzurri che possano dire di partire tra i favoriti per la Classicissima di primavera. Una corsa che ha un albo d’oro dominato dalle bandiere tricolori, ha visto nel 2018, con il successo leggendario di Vincenzo Nibali, l’unica ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Mancano ormai meno di 48 ore alla, prima Classica Monumento della stagione e primo vero grande appuntamento dell’annata del ciclismo su strada. In una corsa dall’esito incerto, che offre una chance a chiunque abbia le gambe ed il coraggio per provarci, sonossimi i corridori che partono con il sogno di attraversare il traguardo di Via Roma a braccia alzate.dai corridoriin uno degli appuntamenti più prestigiosi che si svolge nella nostra penisola? È bene chiarire da subito: non ci sono azzurri che possano dire di partire tra i favoriti per la Classicissima di primavera. Una corsa che ha un albo d’oro dominato dalle bandiere tricolori, ha visto nel 2018, con il successo leggendario di Vincenzo Nibali, l’unica ...

