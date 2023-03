Milano, la testimone delle violenze sessuali in piazza Duomo a Capodanno: «Un branco di 20 persone, la vittima era traumatizzata» (Di giovedì 16 marzo 2023) «L’ho vista a terra seminuda, si teneva stretto addosso il giubbotto, aveva solo quello, era traumatizzata e piangeva, non si reggeva nemmeno in piedi per la paura». È questa la testimonianza della ragazza che la notte di Capodanno del 2022, realizzò il video su una delle tante aggressioni sessuali avvenute in piazza Duomo a Milano. Sentita in aula come teste, la giovane ha descritto le violenze sessuali subìte da una 19enne all’angolo con via Mazzini: l’episodio più grave tra quelli accertati nell’inchiesta milanese della Squadra mobile milanese e del pm Alessia Menegazzo. «Ho provato anche a farle scudo con le braccia ma erano troppi, un branco di almeno una ventina», ha detto la ragazza durante il processo a carico ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) «L’ho vista a terra seminuda, si teneva stretto addosso il giubbotto, aveva solo quello, erae piangeva, non si reggeva nemmeno in piedi per la paura». È questa la testimonianza della ragazza che la notte didel 2022, realizzò il video su unatante aggressioniavvenute in. Sentita in aula come teste, la giovane ha descritto lesubìte da una 19enne all’angolo con via Mazzini: l’episodio più grave tra quelli accertati nell’inchiesta milanese della Squadra mobile milanese e del pm Alessia Menegazzo. «Ho provato anche a farle scudo con le braccia ma erano troppi, undi almeno una ventina», ha detto la ragazza durante il processo a carico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Violenze in piazza Duomo, una testimone in aula racconta la notte degli abusi: 'Le strappavano i vestiti, ho cercat… - qn_giorno : #Milano “Mio figlio è malato”, la mamma di Fabrizio #Corona in aula come testimone - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Non c’era nessuna gara clandestina. Solo un raduno non autorizzato di appassionati di moto' Il racconto dei ragazzi che hann… - andreastoolbox : Muore a 16 anni in un incidente in moto, un testimone: Aveva gli occhi semichiusi, ho capito che era finita male -… - Bianca34874951 : RT @fanpage: 'Non c’era nessuna gara clandestina. Solo un raduno non autorizzato di appassionati di moto' Il racconto dei ragazzi che hann… -