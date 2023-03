Milano, furto in casa del ristoratore dei vip, rubati 95mila euro e una collezione di Rolex: «In questa città mi sento in pericolo» (Di giovedì 16 marzo 2023) Al ritorno da una delle solite serate passate nel suo conosciutissimo locale di via Pietro Calvi 29 a Milano, lo storico ristoratore meneghino Giuseppe Cummo, 71 anni, ha ricevuto una pessima sorpresa: aperto il portone blindato di casa l’uomo ha scoperto di essere stato derubato di 95mila euro tenuti in contanti nell’abitazione e della sua collezione di orologi, per la maggior parte Rolex e Patek Philippe, tutti assicurati, dal valore stimato di 1,5 milioni di euro. «Ho cominciato ad acquistarne nel 1990, come ho potuto ricostruire dalla garanzie che conservo scrupolosamente. Gli affari all’epoca non andavano bene come oggi: ma era una passione, che mi ha portato nel tempo a comperare, uno dopo l’altro, parecchi orologi», racconta al Corriere il ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Al ritorno da una delle solite serate passate nel suo conosciutissimo locale di via Pietro Calvi 29 a, lo storicomeneghino Giuseppe Cummo, 71 anni, ha ricevuto una pessima sorpresa: aperto il portone blindato dil’uomo ha scoperto di essere stato derubato ditenuti in contanti nell’abitazione e della suadi orologi, per la maggior partee Patek Philippe, tutti assicurati, dal valore stimato di 1,5 milioni di. «Ho cominciato ad acquistarne nel 1990, come ho potuto ricostruire dalla garanzie che conservo scrupolosamente. Gli affari all’epoca non andavano bene come oggi: ma era una passione, che mi ha portato nel tempo a comperare, uno dopo l’altro, parecchi orologi», racconta al Corriere il ...

