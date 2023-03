Milano-Cortina 2026, Abodi all’alzabandiera: “Sia automatico parlare di Giochi” (Di giovedì 16 marzo 2023) Giorno di alzabandiera a Cortina d’Ampezzo dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026. Oltre al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e al presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, ha partecipato alla cerimonia anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che ha assistito inoltre alla premiazione delle Finali di Coppa del mondo di sci alpino paralimpico. “L’importanza di questa giornata – ha detto – è il richiamo a un impegno quotidiano, che diventa più esplicito, più comunicabile. E’ più evidente ciò che stiamo facendo, ognuno nel proprio ruolo, per arrivare fra tre anni a un appuntamento planetario, di fronte al quale c’è ancora qualche piccolo scetticismo”. E aggiunge: “Io sono invece molto ottimista che questa squadra, con questa armonia, con questa voglia di collaborare, ognuno nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Giorno di alzabandiera ad’Ampezzo deiOlimpici e Paralimpici invernali. Oltre al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e al presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, ha partecipato alla cerimonia anche il ministro per lo sport e i giovani Andreache ha assistito inoltre alla premiazione delle Finali di Coppa del mondo di sci alpino paralimpico. “L’importanza di questa giornata – ha detto – è il richiamo a un impegno quotidiano, che diventa più esplicito, più comunicabile. E’ più evidente ciò che stiamo facendo, ognuno nel proprio ruolo, per arrivare fra tre anni a un appuntamento planetario, di fronte al quale c’è ancora qualche piccolo scetticismo”. E aggiunge: “Io sono invece molto ottimista che questa squadra, con questa armonia, con questa voglia di collaborare, ognuno nel ...

