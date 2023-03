Milan, si lavora con il Real Madrid per uno sconto su Diaz (Di giovedì 16 marzo 2023) Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono cofermare Brahim Diaz, ma chiedono uno scontro sul riscatto alle merengues Il Milan vuole tenere con sé Brahim Diaz. Il club rossonero vuole acquistare il giocatore a titolo definitivo dal Real Madrid: la possibilità di riscatto è fissata a 22 milioni, controriscatto del Real a 27. Il club, però, ha la strategia pronta: vuole comprare lo spagnolo con lo sconto. Maldini e Massara proporranno al Real Madrid 16 milioni più bonus per trattenere il giocatore in squadra; giocatore che ha espresso la volontà di rimanere a Milano e giocare con la maglia del Milan. Un confronto tra le due società è atteso a breve. Lo scrive La Gazzetta dello ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Calciomercato, i rossoneri vogliono cofermare Brahim, ma chiedono uno scontro sul riscatto alle merengues Ilvuole tenere con sé Brahim. Il club rossonero vuole acquistare il giocatore a titolo definitivo dal: la possibilità di riscatto è fissata a 22 milioni, controriscatto dela 27. Il club, però, ha la strategia pronta: vuole comprare lo spagnolo con lo. Maldini e Massara proporranno al16 milioni più bonus per trattenere il giocatore in squadra; giocatore che ha espresso la volontà di rimanere ao e giocare con la maglia del. Un confronto tra le due società è atteso a breve. Lo scrive La Gazzetta dello ...

