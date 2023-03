Milan | Inter e l'Euroderby del 2003 che lasciò Milano senza fiato Fu il pareggio più bello della storia rossonera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - GoalItalia : #Milan ? #Inter ? #Napoli ? Tutti insieme, ai quarti di Champions League ?? L'Italia è la nazione con più squadr… - Dico52216313 : @Encu5Futbol Inter - Benfica Milan - city Napoli - bayer Real Madrid - chealse - Chiaraema1 : RT @marifcinter: #Cambiasso: 'Milan-Inter ai quarti non è l'accoppiamento giusto. Per nessuna delle due perché il derby porta via troppe en… -

... per esempio, a Pioli nel. Rivendica i propri meriti ma il club non ritiene accettabile una classifica che, senza penalizzazioni, vedrebbe l'terza alle spalle anche della Juventus. La ...Quattro allenatori italiani tra i primi otto d'Europa: Spalletti con il Napoli, Pioli con il, Inzaghi con l'e Ancelotti con il Real. La nostra scuola di tecnici, pur con le ovvie differenze, si distingue per qualità e Arrigo Sacchi applaude questo rinascimento: "Il calcio, nel ...L'Italia s'è desta, stringiamoci ai quarti. La Champions si tinge di tricolore come non accadeva da 17 anni: il Napoli si aggiunge a, avanti tutte nelle prime otto. In sei partite, la nostra delegazione si qualifica compatta senza incassare un gol. Sembra di sentirlo il coro: "Non vi smentite mai, voi". Per il calcio ...

Samuele Ricci è diventato l'uomo mercato del calcio italiano. Su di lui ci sarebbero, tra le altre, Milan e Inter: i rossoneri si farebbero già fatti sotto, mettendo sul piatto il cartellino di un ...Marotta e Scaroni pronti per i sorteggi. Milan e Inter potrebbero ritrovarsi di fronte in Europa: è tutto nelle mani della Dea Bendata Poche ore e conosceremo il prossimo avversario del Milan. Domani ...