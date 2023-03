Milan, Calabria scherza: “Kessie era proprio scemo” (Di giovedì 16 marzo 2023) Intervistato dai microfoni della Rai, il giocatore del Milan Davide Calabria ha rivelato quanto fosse divertente Franck Kessie Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 marzo 2023) Intervistato dai microfoni della Rai, il giocatore delDavideha rivelato quanto fosse divertente Franck

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Il #Milan verso il posticipo di stasera. ??#Giroud titolare in attacco ??squadra quasi uguale a quella di Londra,… - PianetaMilan : .@acmilan, @davidecalabria2: 'Se @Ibra_official è incazzato, ti mena' - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Calabria… - PollMilan : Nel pomeriggio notizie da Milanello: #Calabria fuori 9 mesi per infortunio grave non identificato #Milan - Milannews24_com : #Calabria: «#Milan #Inter in Champions? Il derby è il derby» - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @davidecalabria2 scherza: '#Kessie era proprio scemo' - #ACMilan #Milan #SempreMilan -