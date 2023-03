Milan, Calabria: “Euroderby? Le italiane le incontriamo sempre, Real o City no” (Di giovedì 16 marzo 2023) Segreti, aneddoti, episodi, ma anche un accento sui prossimi capitoli di stagione. Lo spogliatoio del Milan raccontato da chi lo vive da nove anni. Davide Calabria, ospite di Stasera c’è Cattelan, si racconta agli studi Rai. Si parte dal più ‘matto’ dello spogliatoio: “Di ‘scemo’ c’era Kessie ma adesso siamo tutti quasi intelligenti, tranquilli (ride, ndr). Ibra? Va a giorni anche lui, se sta bene con il fisico è tranquillissimo”. I siparietti proseguono sul tema tatuaggi. Qual è il più brutto dello spogliatoio: “Non mi ricordo esattamente cosa ha Simon Kjaer sul culo, credo che abbia Johnny Bravo. Domani controllo (ride, ndr)”. E sul futuro: “Non mi ci vedo a rimanere nel mondo del calcio a fine carriera e ho questa passione per il vino. Sono nato in provincia di Brescia e mio nonno faceva il vino in casa: è una passione che mi piace. Barella e Perin ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Segreti, aneddoti, episodi, ma anche un accento sui prossimi capitoli di stagione. Lo spogliatoio delraccontato da chi lo vive da nove anni. Davide, ospite di Stasera c’è Cattelan, si racconta agli studi Rai. Si parte dal più ‘matto’ dello spogliatoio: “Di ‘scemo’ c’era Kessie ma adesso siamo tutti quasi intelligenti, tranquilli (ride, ndr). Ibra? Va a giorni anche lui, se sta bene con il fisico è tranquillissimo”. I siparietti proseguono sul tema tatuaggi. Qual è il più brutto dello spogliatoio: “Non mi ricordo esattamente cosa ha Simon Kjaer sul culo, credo che abbia Johnny Bravo. Domani controllo (ride, ndr)”. E sul futuro: “Non mi ci vedo a rimanere nel mondo del calcio a fine carriera e ho questa passione per il vino. Sono nato in provincia di Brescia e mio nonno faceva il vino in casa: è una passione che mi piace. Barella e Perin ...

