Milan | Calabria | «Derby in Champions? Ecco come la penso»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Davide, terzino e capitano del, sul possibile confronto incontro l’Inter Davideha parlato a Stasera c’è Cattelan di un possibiletraed Inter inLeague. LE PAROLE – «Ilè sempre il, però vorremmo incontrare anche squadre straniere. Sarebbe bello andare a giocare fuori dall’Italia. Chelsea ai quarti? L’abbiamo incontrato già ai gironi, spero di no. Clima in spogliatoio? Di “scemo” c’era Kessie. Ora siamo quasi tutti intelligenti e tranquilloni. Non c’è più il matto. Ibra? Va a giorni, dipende dasta fisicamente. Kjaer ha un tatuaggio brutto sul sedere, credo che abbia Johnny Bravo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole di Davide, terzino e capitano del, sul possibile confronto in Champions contro l'Inter Davideha parlato a Stasera c'è Cattelan di un possibile derby traed Inter in Champions ...

Il capitano rossonero Davide Calabria è stato ospite di Stasera c'è Cattelan talk della Rai condotto dal noto giornalista Alessandro Cattelan. Il terzino del Milan ha parlato di diverse cose, da ...