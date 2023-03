Migrazione Sanitaria. Ciampi: Gimbe conferma il disastro di De Luca sulla sanità campana (Di giovedì 16 marzo 2023) Migrazione Sanitaria, Il Consigliere regionale M5S Campania Ciampi: Se approvata l’autonomia differenziata metterebbe una pietra tombale sul diritto alla salute. Pubblicato l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Gimbe fotografa in brutte condizioni la sanità campana; tale situazione favorisce la Migrazione Sanitaria verso altre regioni. Sul tema interviene il Consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. Lo fa attraverso una comunicazione giunta in redazione. “La sanità in Campania è al collasso e l’ultimo report dell’Osservatorio Gimbe conferma quello che andiamo dicendo da tempo, ovvero che il diritto alla salute nella nostra regione non viene rispettato. Il ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023), Il Consigliere regionale M5S Campania: Se approvata l’autonomia differenziata metterebbe una pietra tombale sul diritto alla salute. Pubblicato l’ultimo rapporto dell’Osservatoriofotografa in brutte condizioni la; tale situazione favorisce laverso altre regioni. Sul tema interviene il Consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle Vincenzo. Lo fa attraverso una comunicazione giunta in redazione. “Lain Campania è al collasso e l’ultimo report dell’Osservatorioquello che andiamo dicendo da tempo, ovvero che il diritto alla salute nella nostra regione non viene rispettato. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UGLConf : RT @Ugl_sanita: Un' #italia spaccata in due per l'#assistenza sanitaria... lo denuncia la #uglsalute @glucagiuliano @UGLConf Migrazione… - simonamaggiorel : RT @Left_rivista: La migrazione sanitaria in Italia tra le regioni favorisce il Nord (e il privato) #sanità #diritti #diseguaglianze @GIMB… - BassottiViviani : RT @giuliocavalli: La migrazione sanitaria in Italia tra le regioni favorisce il Nord (e il privato) - infoitinterno : Gimbe: la pandemia frena la migrazione sanitaria, ma nel 2020 spostati 3,33 miliardi dal Sud al Nord - infoitinterno : Nel 2020 la pandemia frena la migrazione sanitaria -