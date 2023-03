Migranti | Rasizza Assosomm | Pronti ad assumerne 80 000 in 3 anni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Labitalia) - "La proposta delle agenzie per il lavoro per un'immigrazione positiva e risolutiva prevede la formazione all'estero e facilitazioni per un inserimento in Italia di cittadini extracomunitari formati. Siamoanche a formare eventuali persone già presenti in Italia e in attesa di regolarizzazione. Con queste premesse, noi disaremmoad assumere circa 80.000in tre, pari cioè alle esigenze dei nostri clienti". Lo dichiara Rosario, presidente di, l'Associazione italiana delle agenzie per il lavoro. Recentemente, i ministeri del Lavoro, dell'Interno e dell'Agricoltura hanno preso importanti decisioni su quanti lavoratori stranieri potranno entrare in Italia. Il Governo Meloni ha autorizzato per ...