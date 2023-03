**Migranti: Meloni si commuove con famigliari vittime Cutro, 'sono madre anch'io'** (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Si commuove Giorgia Meloni, nell'incontro, 'blindato', con i famigliari delle vittime di Cutro, questa mattina a Palazzo Chigi. Quando, più volte, i parenti di chi ha perso la vita in questa tragedia si appellano al suo ruolo di madre, lei conferma che sì, ha una figlia di 6 anni, e sul suo volto si fa largo la commozione. Chiede cosa possa fare concretamente per aiutarli, loro chiedono innanzitutto che i corpi che il mare non ha ancora restituito continuino ad essere cercati. anche quelli incagliati in quel che resta di quel caicco finito in fondo al mare. Un impegno che il presidente del Consiglio assume. Poi qualcuno chiede una mano concreta sui ricongiungimenti, per consentire a chi è sopravvissuto a quel dramma ma nella strage dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - SiGiorgia, nell'incontro, 'blindato', con idelledi, questa mattina a Palazzo Chigi. Quando, più volte, i parenti di chi ha perso la vita in questa tragedia si appellano al suo ruolo di, lei conferma che sì, ha una figlia di 6 anni, e sul suo volto si fa largo la commozione. Chiede cosa possa fare concretamente per aiutarli, loro chiedono innanzitutto che i corpi che il mare non ha ancora restituito continuino ad essere cercati.e quelli incagliati in quel che resta di quel caicco finito in fondo al mare. Un impegno che il presidente del Consiglio assume. Poi qualcuno chiede una mano concreta sui ricongiungimenti, per consentire a chi è sopravvissuto a quel dramma ma nella strage dei ...

