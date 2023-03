Migranti: il 20 marzo a Milano veglia di preghiera in basilica S.Stefano con Delpini (Di giovedì 16 marzo 2023) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - A quasi trent'anni di distanza dalla strage mafiosa di via Palestro, dove persero la vita cinque persone (27 luglio 1993), martedì 21 marzo si terrà a Milano la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera, l'associazione fondata da don Luigi Ciotti per combattere i fenomeni di criminalità organizzata e sostenere la giustizia sociale. Iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia e che ha il sostegno della Diocesi di Milano. La sera precedente, lunedì 20 marzo, alle ore 18.15, a Milano si svolgerà nella basilica di Santo Stefano Maggiore una veglia di riflessione e preghiera ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023), 16 mar. (Adnkronos) - A quasi trent'anni di distanza dalla strage mafiosa di via Palestro, dove persero la vita cinque persone (27 luglio 1993), martedì 21si terrà ala Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera, l'associazione fondata da don Luigi Ciotti per combattere i fenomeni di criminalità organizzata e sostenere la giustizia sociale. Iniziativa che ha il patrocinio del Comune die di Regione Lombardia e che ha il sostegno della Diocesi di. La sera precedente, lunedì 20, alle ore 18.15, asi svolgerà nelladi SantoMaggiore unadi riflessione e...

