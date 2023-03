Migranti: Furfaro (Pd), 'Meloni si rivolge in modo disumano a sopravvissuti, vergogna' (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Prima il Cdm a Cutro. Ma non per onorare le bare delle vittime o per abbracciare chi ha perso tutto o chi ha visto morire i propri figli in mare, affogati, tra le onde. No, a Cutro per blindare un paesino, chiudersi in municipio e fare una conferenza stampa imbarazzante tra un messaggino e l'altro sullo smartphone". Lo scrive Marco Furfaro, deputato del Pd, in un post su Facebook. "E poi, via, con gli aerei di Stato a festeggiare con Salvini al karaoke. Poi a Roma, come in un racconto surreale in cui è tutto al contrario, i familiari delle vittime. Persone che hanno visto morire figli, amici, mogli, mariti davanti ai loro occhi. Persone che sono fuggite dalla violenza talebana. Che hanno visto parenti e familiari uccisi e/o perseguitati. E che avevano un'unica strada: scappare per non morire". "E che fa Giorgia Meloni? Che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Prima il Cdm a Cutro. Ma non per onorare le bare delle vittime o per abbracciare chi ha perso tutto o chi ha visto morire i propri figli in mare, affogati, tra le onde. No, a Cutro per blindare un paesino, chiudersi in municipio e fare una conferenza stampa imbarazzante tra un messaggino e l'altro sullo smartphone". Lo scrive Marco, deputato del Pd, in un post su Facebook. "E poi, via, con gli aerei di Stato a festeggiare con Salvini al karaoke. Poi a Roma, come in un racconto surreale in cui è tutto al contrario, i familiari delle vittime. Persone che hanno visto morire figli, amici, mogli, mariti davanti ai loro occhi. Persone che sono fuggite dalla violenza talebana. Che hanno visto parenti e familiari uccisi e/o perseguitati. E che avevano un'unica strada: scappare per non morire". "E che fa Giorgia? Che ...

