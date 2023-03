Migranti: al via rimozione dei barchini da Lampedusa (Di giovedì 16 marzo 2023) E' iniziata la rimozione dei barchini, usati dai Migranti per le traversate verso la Sicilia, che sono abbandonati su spiagge e costa di Lampedusa. Le "carrette", e tutto il loro contenuto, vengono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) E' iniziata ladei, usati daiper le traversate verso la Sicilia, che sono abbandonati su spiagge e costa di. Le "carrette", e tutto il loro contenuto, vengono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreapurgatori : BYEBYE - Sea Watch: 'Chiedevamo di intervenire da ore. Dalla sala operativa di Roma ci hanno risposto: 'Ciao'… - petergomezblog : Migranti, è emergenza a Lampedusa: 2500 arrivi in 24 ore. L’allerta nello Jonio: “500 a bordo di un peschereccio ch… - LaVeritaWeb : Via libera in Cdm al decreto legge sui migranti. Fino a 30 anni per i trafficanti con più morti. Previste quote pre… - claudiafusani : Elly e Giorgia, il duello finisce in pareggio. La premier si sfila dall’angolo migranti e va a sfidare la Cgil… - BertaIsla : RT @JigginoRuss: L'Unione Europea che accoglie, 'invasa' da persone migranti? I dati 2021: - 200.000 persone arrivate 'irregolarmente' via… -