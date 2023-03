Mig-29 in arrivo | la Polonia consegna gli aerei militari a Kiev

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Laè il primo Paese della Nato a soddisfare le ripetute richieste diper la fornitura di jet da combattimento. "Nei prossimi giorni consegneremo 4MiG-29 all'Ucraina", ha annunciato il presidente Andrzej Duda. Una "decisione sovrana" che gli Stati Uniti "rispettano", ha affermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ma che "non cambia le nostre valutazioni rispetto agli F-16", che "ora non sono sul tavolo", e la "nostra decisione sovrana non cambia". Il Pentagono, intanto, ha diffuso il filmato dello scontro tra il caccia russo e il drone americano sul Mar Nero. Il video, di 42 secondi, mostra un jet Su-27 russo che si avvicina al retro del drone MQ-9 e inizia a rilasciare carburante al suo passaggio. Poi il caccia colpisce e danneggia l'elica del drone. Gli operatori del velivolo lo ...