Michelle Hunziker stratosferica: top corto e gonna aderente, il look fa impazzire i fan (Di giovedì 16 marzo 2023) Michelle Hunziker è apparsa più bella che mai in una delle ultime Stories pubblicate sul suo account Instagram. Ecco il mini video che ha fatto impazzire i fan! Tra le showgirl più amate e seguite in Italia c’è sicuramente lei, Michelle Hunziker. Reduce dal suo ultimo (gravoso) impegno in tv – Michelle Impossible – la Hunziker continua a mostrarsi in tutto il suo splendore su Instagram, pubblicando a cadenza quasi quotidiana sue foto con mise decisamente accattivanti. Michelle Hunziker stratosferica con il nuovo look sensuale – grantennis toscanaIn uno degli ultimi video apparsi sul suo seguitissimo profilo Instagram la showgirl e futura nonna si è mostrata con indosso un outfit da urlo, in grado di ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 16 marzo 2023)è apparsa più bella che mai in una delle ultime Stories pubblicate sul suo account Instagram. Ecco il mini video che ha fattoi fan! Tra le showgirl più amate e seguite in Italia c’è sicuramente lei,. Reduce dal suo ultimo (gravoso) impegno in tv –Impossible – lacontinua a mostrarsi in tutto il suo splendore su Instagram, pubblicando a cadenza quasi quotidiana sue foto con mise decisamente accattivanti.con il nuovosensuale – grantennis toscanaIn uno degli ultimi video apparsi sul suo seguitissimo profilo Instagram la showgirl e futura nonna si è mostrata con indosso un outfit da urlo, in grado di ...

