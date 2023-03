Michela Quattrociocche | in bikini tra oceano e piscina | ” Una sirena”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 marzo 2023)adora mostrarsi ai suoi follower e con certe foto inanche le sue amiche la definiscono come una. Dopo alcuni anni nei quali è rimasta in disparte dal mondo dello spettacolo, ormai sono diversi mesi doveè tornata a fare la voce grossa sui social. La bellissima romana non perde più occasione di mettere in mostra il proprio fisico e anche di recente ha saputo mandare in tilt la rete. InstagramNelle ultime settimane si trovava alle Maldive, beata lei, e con sé non poteva di certo dimenticare la macchina fotografica, perché va bene riposarsi, ma il lavoro chiama sempre e lei deve rispondere al volo. Nell’hotel nel quale si trovava, purtroppo non ha specificato quale, vi era unache confinava direttamente ...