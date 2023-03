Michael Jackson | spuntano i disegni inediti da milioni di euro | due donne italiane si dichiarano proprietarie ma è giallo

(Di giovedì 16 marzo 2023)apparentemente fatti da una delle popstar più famose del mondo, finiti al centro di una battaglia giudiziaria per il possesso e, soprattutto, per l'autenticazione. Sono...

L'opera è dell'art director Mat Maitland, noto creatore di campagne musicali per la stessa Goldfrapp ma anche per Prince,, Giorgio Moroder. L'occhio come rivelazione, come filtro tra ...... Traylor Howard (Boston Common), Jason Gray - Stanford (Percyand The Olympians), Melora ... LEGGI - Tony Shalhoub torna nuovamente nei panni di Monk e svela di aver avuto il Coronavirus...Una presunta estorsione. La proprietaria di alcuni disegni diritiene di essere stata raggirata da un avvocato. Il legale l'avrebbe ricattata e avrebbe ottenuto a un prezzo bassissimo le opere riconducibili al re del Pop. Sul caso indaga la ...

Michael Jackson, spuntano i disegni inediti da milioni di euro: due donne italiane si dichiarano proprietarie ilmessaggero.it

Ecco la loro versione, in estrema sintesi. Racconta l’avvocato che le due donne lo avrebbero contatto per provare a vendere gli inediti di Michael Jackson. Si incontrano in un albergo. E subito sorge ...Da Michael Jackson a Steve Jobs: le ultime parole dei famosi sul letto di morte Le ultime parole dei personaggi famosi sono citazioni uniche che spesso passano alla storia sia come profonde ...