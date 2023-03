Michael Jackson | la strana storia dei disegni inediti | «Valgono 12 milioni di euro»; «No | sono falsi»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Una serie di. Custoditi in cassette di sicurezza. Perché posvalere fino a 12di. Visto cheattribuiti a. Due donne di Venezia, Wanda Ruberti e Michela Turco, sostengono di averli avuti in dono dalla popstar. Tra queste c’è una rappresentazione di Trilli o Campanellino, personaggio del film “Le Avventure di Peter Pan”. Turco ha già raccontato in molte interviste di essere stata una musa ispiratrice per. Che le avrebbe regalato due Trilli gemelle ispirate da lei. Gli altrirappresentano Winnie the Pooh e Giovanni Paolo II. Sarebbero state autenticate dallo scultore Silvio Amelio nel 2012. E ora, racconta il Messaggero, vogliono venderle. L’indagine Il valore stimato ...

«Mi occupo di certificazioni Nft - ha raccontato l'imprenditore N. R. - mi hanno contattato e mi hanno presentato questi disegni di Michael Jackson per i quali volevano ottenere la certificazione.Questo non accadeva dal 1987, anno in cui il mercato discografico era dominato dal Re del Pop Michael Jackson, che aveva appena lanciato “BAD”. Nel 2022 invece i vinili più venduti sono stati ...