Michael Jackson e il giallo dei disegni da 12 milioni di euro | due italiane ne rivendicano la proprietà “Me li donò perché ero la sua musa”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Una serie didal presunto valore di 12disono spuntati fuori da una cassaforte. Il motivo del loro valore? L’autore delle opere altri non sarebbe che. Le proprietarie deisono due donne veneziane, Wanda Ruberti e Michela Turco, che sostengono di averli ricevuti direttamente dalla popstar in quanto molto vicine a lui in passato. Turco dichiara addirittura di essere stata unaispiratrice per, motivo per cui le avrebbe regalato deidi Trilli, la piccola compagna di Peter Pan del cartone Disney, ispirati da lei. Gli altrirappresentano Winnie the Pooh e Giovanni Paolo II. I capolavori sarebbero stati autenticati nel 2012 dallo scultore Silvio ...

Michael Jackson, il giallo dei disegni inediti: indagine a Roma Repubblica Roma

È giallo su alcuni disegni che si ipotizza siano stati realizzati da Michael Jackson, in possesso di due signore veneziane, W.R. e M.T., che sostengono di essere state molto vicine al re del pop, ...Ecco la loro versione, in estrema sintesi. Racconta l’avvocato che le due donne lo avrebbero contatto per provare a vendere gli inediti di Michael Jackson. Si incontrano in un albergo. E subito sorge ...