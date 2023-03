Michael J. Fox: “Non ho più tempo per questo. Il Parkinson fa schifo” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Posso dispiacermi per me stesso, ma non ho più tempo per questo“: così Michael J. Fox è tornato a parlare del morbo di Parkinson contro cui combatte da quando ha 29 anni. L’attore di Ritorno al futuro ha presentato il suo documentario al South by Southwest (SXSW) Film Festival, insieme alla moglie Tracy Pollan e ha raccontato la sua convivenza con la malattia sempre più ingombrante. Michael J. Fox: “Non ho più tempo per questo” Durante una sessione di domande e risposte, Michael J. Fox ha detto: “La pietà è una lieve forma di abuso. Posso dispiacermi per me stesso, ma non ho tempo per questo”. E ha sottolineato di non avere scelta: “questo è quanto. Devo dare tutto quello che ho, e non è un gioco di ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) “Posso dispiacermi per me stesso, ma non ho piùper“: cosìJ. Fox è tornato a parlare del morbo dicontro cui combatte da quando ha 29 anni. L’attore di Ritorno al futuro ha presentato il suo documentario al South by Southwest (SXSW) Film Festival, insieme alla moglie Tracy Pollan e ha raccontato la sua convivenza con la malattia sempre più ingombrante.J. Fox: “Non ho piùper” Durante una sessione di domande e risposte,J. Fox ha detto: “La pietà è una lieve forma di abuso. Posso dispiacermi per me stesso, ma non hoper”. E ha sottolineato di non avere scelta: “è quanto. Devo dare tutto quello che ho, e non è un gioco di ...

