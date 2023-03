Mi Ami e Dr Martens ancora insieme | torna il Festival musicale

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 marzo 2023) Appuntamento per il 26- 27 – 28 Maggio 2023 presso l’idroscalo di Milano Dr., brand da sempre a supporto delle personalità creative rinnova la sua collaborazione con MI AMI. La rassegna è una realtà storica nel panoramaed è da sempre orientata alla scoperta di nuovi talenti e generi. La partnership affonda le sue radici in un senso d’identità comune fatto di musica, passione, espressione fuori dagli schemi e collettività. Il viaggio che condurrà verso la diciassettesima edizione del MI AMIavrà il suo incipit in due speciali preview pensate per scaldare i motori e ricreare quella magica atmosfera pronta ad esplodere nel corso della maratonapiù attesa dell’anno, il 26- 27 – 28 Maggio 2023 presso l’idroscalo di Milano. Una prima speciale tappa è prevista per ...