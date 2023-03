Mezzogiorno hub del Mediterraneo | a Napoli la prima edizione di Feuromed

(Di giovedì 16 marzo 2023) “Ilnon è più un pezzo marginale dell’asse imperante europeo Est-Ovest: il nuovo asse Sud-Nord guida oggi il gioco del futuro dell’intera Europa e della pace nel mondo. Non si tratta di aiutare il Sud o ilo di fare qualcosa per il primo o per il secondo, ma piuttosto di fare di tutto ciò che è indispensabile per dare un reale impulso all’Europa e guidare il processo che definirà i nuovi assetti geopolitici globali”. Scrivono così nel position paper i componenti dell’Advisory Board del Festival Eurodel) in programma da domani e fino a sabato a, nello storico castello del Maschio Angioino, con oltre 60 relatori, tra cui 6 ministri, 20 amministratori delegati e i presidenti delle più importanti aziende italiane e ...

Il fil rouge del Festival sarà il ruolo del Mezzogiorno come hub naturale logistico, manifatturiero ed energetico del Mediterraneo per l'Europa. Il dibattito del primo giorno, nel dettaglio, sarà nell'ambito di un ampio confronto per sottolineare il ruolo che il Mezzogiorno può assumere nella nuova formazione dello scacchiere internazionale, non solo come grande hub energetico

La Campania - conclude Vincenzo Schiavo - può e deve diventare la piattaforma naturale del Mezzogiorno, indispensabile per rendere l'Italia più forte in Europe e nel mondo». (ANSA).Il fil rouge del Festival sarà il ruolo del Mezzogiorno come hub naturale logistico, manifatturiero ed energetico del Mediterraneo per l’Europa. Il dibattito del primo giorno, nel dettaglio, sarà ...