Metro romane da incubo. Sale la delusione su Gualtieri (Di giovedì 16 marzo 2023) Mentre Roberto Gualtieri fa grandi annunci e pensa al restyling delle stazioni della Metro A, a Roma è caos trasporti. I treni straripano di gente, le banchine sono affollatissime e pericolose, le attese bibliche e i pendolari non ce la fanno più a muoversi in città in questo modo. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parla di restyling della Metro Linea A. Ma intanto aspettando il Giubileo si vedono solo i disservizi Sono arrabbiati, sono rassegnati: sanno che ogni mattina devono uscire di casa, scendere in una stazione della Metro e sperare che, per una volta, tutto fili liscio. Il primo cittadino si espone e dichiara che gli piacerebbe essere ricordato come un sindaco che “ha avuto il coraggio di prendere delle decisioni per affrontare problemi che si trascinavano da anni e che nessuno era riuscito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Mentre Robertofa grandi annunci e pensa al restyling delle stazioni dellaA, a Roma è caos trasporti. I treni straripano di gente, le banchine sono affollatissime e pericolose, le attese bibliche e i pendolari non ce la fanno più a muoversi in città in questo modo. Il sindaco di Roma Robertoparla di restyling dellaLinea A. Ma intanto aspettando il Giubileo si vedono solo i disservizi Sono arrabbiati, sono rassegnati: sanno che ogni mattina devono uscire di casa, scendere in una stazione dellae sperare che, per una volta, tutto fili liscio. Il primo cittadino si espone e dichiara che gli piacerebbe essere ricordato come un sindaco che “ha avuto il coraggio di prendere delle decisioni per affrontare problemi che si trascinavano da anni e che nessuno era riuscito ...

