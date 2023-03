Meteo, sole e temperature miti. Le previsioni di venerdì 17 marzo (Di giovedì 16 marzo 2023) Grazie alla rimonta dell'anticiclone africano, bel tempo garantito almeno fino al prossimo weekend. Nel fine settimana soffierà lo scirocco che porterà da domenica un aumento della nuvolosità sulla Liguria e sull'Alta Toscana e poi anche sul resto del Nord e tra Umbria e Lazio.Le temperatureI valori massimi nei prossimi giorni si assesteranno intorno ai 20 gradi, leggermente superiori alle medie ma con valori non particolarmente eccezionali. La prossima settimana, infine, si aprirà con l'Equinozio di Primavera (alle 22.24 di lunedì 20 marzo). Al momento sembra che il tempo sarà tipicamente primaverile con sole, nubi e qualche pioggia improvvisa. Le precipitazioni saranno comunque rare, con il contesto Meteo generale che rimarrà in prevalenza asciutto da Nord a Sud e senza un caldo eccessivo.Le ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 marzo 2023) Grazie alla rimonta dell'anticiclone africano, bel tempo garantito almeno fino al prossimo weekend. Nel fine settimana soffierà lo scirocco che porterà da domenica un aumento della nuvolosità sulla Liguria e sull'Alta Toscana e poi anche sul resto del Nord e tra Umbria e Lazio.LeI valori massimi nei prossimi giorni si assesteranno intorno ai 20 gradi, leggermente superiori alle medie ma con valori non particolarmente eccezionali. La prossima settimana, infine, si aprirà con l'Equinozio di Primavera (alle 22.24 di lunedì 20). Al momento sembra che il tempo sarà tipicamente primaverile con, nubi e qualche pioggia improvvisa. Le precipitazioni saranno comunque rare, con il contestogenerale che rimarrà in prevalenza asciutto da Nord a Sud e senza un caldo eccessivo.Le ...

