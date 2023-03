Meteo giovedì: anticiclone africano in rimonta. Torna il bel tempo sul litorale (Di giovedì 16 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Dopo il fronte freddo delle prossime ore la pressione tenderà ad aumentare rapidamente sull’Italia e sia giovedì che venerdì saranno due giornate di sole, con temperature ancora un po’ basse al mattino ma con massime che si riporteranno gradualmente in linea col periodo. Sabato sono invece attese le avanguardie nuvolose di quella debole perturbazione che veleranno i cieli delle regioni centro settentrionali con coperture a tratti anche compatte ma senza fenomeni. Al Sud ci sarà ancora sole e le temperature faranno registrare ancora un lieve aumento. Domenica infine avremo questa nuvolosità irregolare sulle regioni centrali che potrà portare qualche debole pioggia sul versante tirrenico, altrove soleggiato. Le temperature subiranno un lieve ulteriore aumento portandosi anche sopra media. Poco da segnalare sotto il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo il fronte freddo delle prossime ore la pressione tenderà ad aumentare rapidamente sull’Italia e siache venerdì saranno due giornate di sole, con temperature ancora un po’ basse al mattino ma con massime che si riporteranno gradualmente in linea col periodo. Sabato sono invece attese le avanguardie nuvolose di quella debole perturbazione che veleranno i cieli delle regioni centro settentrionali con coperture a tratti anche compatte ma senza fenomeni. Al Sud ci sarà ancora sole e le temperature faranno registrare ancora un lieve aumento. Domenica infine avremo questa nuvolosità irregolare sulle regioni centrali che potrà portare qualche debole pioggia sul versante tirrenico, altrove soleggiato. Le temperature subiranno un lieve ulteriore aumento portandosi anche sopra media. Poco da segnalare sotto il ...

