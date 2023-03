Meteo 17 Marzo 2023 tempo stabile con temperature in aumento (Di giovedì 16 marzo 2023) L’alta pressione è tornata temporaneamente ad interessare parte del Mediterraneo e dell’Italia garantendoci condizioni Meteorologiche più stabili ed una attenuazione delle fredde correnti settentrionali. Meteo Venerdì 17 Marzo, l’Italia vedrà una giornata stabile, fatta eccezione per qualche annuvolamento e velature in transito sulle regioni settentrionali ed in Toscana, ma senza fenomeni. Nel resto d’Italia cielo Leggi su retemeteoamatori (Di giovedì 16 marzo 2023) L’alta pressione è tornataraneamente ad interessare parte del Mediterraneo e dell’Italia garantendoci condizionirologiche più stabili ed una attenuazione delle fredde correnti settentrionali.Venerdì 17, l’Italia vedrà una giornata, fatta eccezione per qualche annuvolamento e velature in transito sulle regioni settentrionali ed in Toscana, ma senza fenomeni. Nel resto d’Italia cielo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PerugiaViVa : RT @vmmarco: WEEKEND PRIMAVERILE CON TEMPERATURE IN AUMENTO, CON CIELI SERENI O AL PIU' VELATI - Bollettino meteo del 16 marzo 2023 - ore 2… - ReteMeteoAmator : #Meteo #17Marzo 2023 tempo stabile con temperature in aumento - vmmarco : WEEKEND PRIMAVERILE CON TEMPERATURE IN AUMENTO, CON CIELI SERENI O AL PIU' VELATI - Bollettino meteo del 16 marzo 2… - vmmarco : WEEKEND PRIMAVERILE CON TEMPERATURE IN AUMENTO, CON CIELI SERENI O AL PIU' VELATI - Bollettino meteo del 16 marzo 2… - OMSPerugia : WEEKEND PRIMAVERILE CON TEMPERATURE IN AUMENTO, CON CIELI SERENI O AL PIU' VELATI - Bollettino meteo del 16 marzo 2… -