Meta, via la musica da Instagram e Facebook: non rinnovato l'accordo con la Siae (Di giovedì 16 marzo 2023) Meta, via la musica dai social: non rinnovato accordo con Siae Meta ha annunciato che non rinnoverà l'accordo con Siae. Gli utenti, duque, non potranno più usufruire dei brani sulle app di Instagram e Facebook. "Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae", lo comunica un portavoce di Meta. "Continueremo a impegnarci per accordo che soddisfi le parti". "La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae nella nostra libreria musicale. Crediamo che sia un valore per l'intera industria musicale"

