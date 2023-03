Meta-Siae, niente accordo sulle licenze: stop alla musica italiana su Facebook e Instagram (Di giovedì 16 marzo 2023) Nei prossimi due giorni tutti i contenuti con brani del repertorio Siae sulle due piattaforma verranno bloccati e silenziati. Meta è accusata di sfruttare la sua posizione di forza per risparmiare. Ma l'azienda respinge gli addebiti: solo in Italia niente accordo Leggi su wired (Di giovedì 16 marzo 2023) Nei prossimi due giorni tutti i contenuti con brani del repertoriodue piattaforma verranno bloccati e silenziati.è accusata di sfruttare la sua posizione di forza per risparmiare. Ma l'azienda respinge gli addebiti: solo in Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Meta non rinnova l’accordo con Siae: tutte le canzoni italiane protette dall’ente verranno rimosse dalla libreria m… - RaiNews : 'La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a par… - fanpage : Meta e Siae non hanno rinnovato l’accordo per la gestione dei diritti della canzoni. Da oggi le story con la musica… - fatimascassaa : RT @amicii_news: Cioè META non rinnova l’accordo con SIAE e quindi verranno tolte tutte le canzoni (dalle storie e post) sia su Instagram c… - 94LittIeFreak : RT @trash_italiano: Meta non rinnova l’accordo con Siae: tutte le canzoni italiane protette dall’ente verranno rimosse dalla libreria music… -