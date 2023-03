Meta | salta l' accordo con Siae | stop alla musica sui social

(Di giovedì 16 marzo 2023)l'tra. D'ora in poi latutelata dSocietà italiana degli autori ed editori non potrà più essere utilizzata nei contenuti deidel gruppo di Mark Zuckerberg ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pirata_21 : Salta l'accordo tra #Siae e #Meta, stop alla musica su storie e reel. La cosa positiva è che in attesa dal dottore… - Corriere : RT @martinapennisi: Instagram e Facebook, salta l'accordo con la Siae: «Via la musica dai social di Meta» - martinapennisi : Instagram e Facebook, salta l'accordo con la Siae: «Via la musica dai social di Meta» - archie723fp : RT @Agenzia_Italia: Salta l'accordo tra #Siae e #Meta , stop alla musica su storie e reel - Agenzia_Italia : Salta l'accordo tra #Siae e #Meta , stop alla musica su storie e reel -

l'accordo tra Siae e. D'ora in poi la musica tutelata dalla Società italiana degli autori ed editori non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg ...licenzia ancora: 'Taglio di 10.000 dipendenti, riduzioni nel team e del reclutamento del personale' Social vietati agli under 15, sarebbe una rivoluzione. Ma il lavoro più difficile è quello dei ...l'accordo tra Siae ee d'ora in poi la musica tutelata dalla Società non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg. "Purtroppo non siamo riusciti a ...

Meta: salta l'accordo con la Siae, stop alla musica sui social di Zuckerberg RaiNews

D'ora in poi non si potranno più corredare post, reel e storie con brani tutelati dalla Società italiana degli autori ed editori Salta l'accordo tra Siae e Meta. D'ora in poi la musica tutelata dalla ...Salta l'accordo tra Siae e Meta e d'ora in poi la musica tutelata dalla Società non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg. "Purtroppo non siamo riusciti a ...